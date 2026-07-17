1 produto, 3 vidas: Raquel Batalha desvenda como um batom pode ser a base de um look effortless e sofisticado

Há uma mudança clara na maquilhagem contemporânea: menos passos, menos produtos, mais versatilidade. A tendência afasta-se da lógica do excesso e aposta em fórmulas multifunções.

É precisamente esta ideia que está na base de 1 produto, 3 vidas, o mais recente episódio do projeto Beauty Room by El Corte Inglés, onde a maquilhadora Raquel Batalha mostra como um único produto pode ser usado de diferentes formas no rosto, dando origem a uma maquilhagem coerente, luminosa e atual.

No centro desta proposta está o Tom Ford Batom Figue Érotique Collection Lip Color Satin Matte, um batom que ultrapassa a sua função tradicional e traduz uma das tendências mais atuais da maquilhagem: produtos versáteis, pensados para atuar em diferentes pontos do rosto sem comprometer o resultado.

Aplicado nos lábios, oferece cor com acabamento sofisticado. Nas maçãs do rosto, cria um efeito de frescura imediata, em linha com a estética de pele natural e glow subtil. Nas pálpebras, reforça a aposta nos looks monocromáticos e confirma que um único produto pode ser o ponto de partida para uma maquilhagem consistente e harmoniosa.

Esta abordagem reflete um movimento mais amplo na beleza: looks mais limpos e equilibrados, centrados em textura e harmonia em vez de acumulação. A tendência aponta para produtos multifunções, capazes de entregar um resultado completo com menos passos e maior intuição na aplicação.

No final, já não é a quantidade de produtos que define o resultado, mas a sua capacidade de adaptação.

Quer descobrir os produtos escolhidos por Raquel Batalha e todos os passos para recriar este look? Veja o tutorial completo no site do El Corte Inglés.