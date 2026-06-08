Under the Radar

Under the Radar: o look de festa com exclusivos El Corte Inglés que vai dominar os eventos deste verão com… Rita Correia da Costa

Pele luminosa, olhos em tons quentes e glow na medida certa: Rita Correia da Costa criou uma maquilhagem pensada para acompanhar a época dos casamentos, sunsets e festas de verão.