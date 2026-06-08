El Corte Inglés X MáximaApresentam
Novidades, tendências e conversas com quem está a definir o futuro da beleza. Um espaço para descobrir, experimentar e inspirar-se através de diferentes olhares e experiências.
Under the Radar: o look de festa com exclusivos El Corte Inglés que vai dominar os eventos deste verão com… Rita Correia da Costa
Pele luminosa, olhos em tons quentes e glow na medida certa: Rita Correia da Costa criou uma maquilhagem pensada para acompanhar a época dos casamentos, sunsets e festas de verão.Ler
Makeup artist e criadora digital com forte ligação à nova geração de consumidoras de beleza. Destaca-se pela sua linguagem próxima, estética trendy e capacidade de transformar tendências globais em looks acessíveis e fáceis de recriar. É uma das vozes emergentes…
Maquilhadora profissional com uma abordagem elegante e contemporânea. Conhecida pela forma subtil como valoriza os traços naturais de cada rosto, combina rigor técnico com uma estética atual e sofisticada. O seu trabalho reflete uma visão de beleza moderna, minimalista e…
Makeup artist com forte conhecimento do universo da cosmética. Reconhecida pela sua capacidade de criar looks sofisticados e intemporais, alia experiência técnica a uma leitura apurada das tendências, tornando-se uma referência para quem procura uma beleza elegante e refinada.
Maquilhadora profissional, beauty specialist e formadora com mais de uma década de experiência na indústria da beleza. Trabalha regularmente com marcas, produções e figuras públicas, destacando-se pela versatilidade, criatividade e profundo conhecimento de produto. Uma voz credível para traduzir tendências…
Maquilhadora profissional com um olhar apurado para a beleza natural e para os acabamentos sofisticados. Com experiência em moda, televisão e eventos, desenvolve looks elegantes e contemporâneos que equilibram técnica, subtileza e atenção ao detalhe. O seu trabalho reflete uma…
Makeup artist com uma energia digital fresca e uma linguagem próxima das novas gerações. Apaixonada por tendências e pelo universo da criação de conteúdos, destaca-se pela capacidade de tornar a maquilhagem mais simples, descomplicada e inspiradora. Representa uma nova geração…