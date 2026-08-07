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Beauty Room
Portuguese Girl Makeup: parece simples e é, mas com os produtos certos

Portuguese Girl Makeup: parece simples e é, mas com os produtos certos

Base leve, blush como protagonista e um rosto que parece não ter maquilhagem. Raquel Estevens recria uma das tendências de beleza do momento.

Conseguir uma maquilhagem que parece quase inexistente é, paradoxalmente, um dos exercícios mais exigentes da beleza. A Portuguese Girl Makeup vive precisamente dessa ilusão: uma pele luminosa, um rosto naturalmente corado e a sensação de que pouco – ou quase nada – foi feito.

Conseguir uma maquilhagem que parece quase inexistente é, paradoxalmente, um dos exercícios mais exigentes da beleza. A Portuguese Girl Makeup vive precisamente dessa ilusão: uma pele luminosa, um rosto naturalmente corado e a sensação de que pouco – ou quase nada – foi feito.

Numa altura em que as tendências privilegiam menos cobertura, mais textura e produtos multifunções, esta estética tornou-se uma das mais procuradas nas redes sociais. Multiplicam-se os tutoriais no TikTok e no Instagram, mas o princípio mantém-se surpreendentemente simples.

É dessa ideia que parte Raquel Estevens, no mais recente episódio do Beauty Room by El Corte Inglés, no qual mostra como um pequeno conjunto de produtos – e, sobretudo, a escolha do blush certo – pode transformar a expressão do rosto sem lhe retirar naturalidade.

    A fórmula resume-se a três produtos. A Skin Tint Base de Maquilhagem Giorgio Armani cria uma pele leve e uniforme, enquanto o  Blush Em Creme Glow Play Cushiony M.A.C e o  Blush Cherry Glaze Bar Dolce & Gabbana devolvem ao rosto a frescura que define esta tendência.

    Como defende Raquel Estevens, “blush nunca é demais”. E percebe-se porquê. Aplicado nas maçãs do rosto, nas pálpebras e até nos lábios, torna-se o fio condutor de uma maquilhagem em que tudo parece pertencer ao mesmo universo cromático.

    Mais do que maquilhagem, o resultado é uma versão mais luminosa e descansada do próprio rosto, como se o verão tivesse ficado na pele. É essa, afinal, a essência da Portuguese Girl Makeup.

    Quer descobrir os produtos escolhidos por Raquel Estevens e todos os passos para recriar este look? Veja o tutorial completo no site do El Corte Inglés.