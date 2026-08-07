Portuguese Girl Makeup: parece simples e é, mas com os produtos certos

Conseguir uma maquilhagem que parece quase inexistente é, paradoxalmente, um dos exercícios mais exigentes da beleza. A Portuguese Girl Makeup vive precisamente dessa ilusão: uma pele luminosa, um rosto naturalmente corado e a sensação de que pouco – ou quase nada – foi feito.
Numa altura em que as tendências privilegiam menos cobertura, mais textura e produtos multifunções, esta estética tornou-se uma das mais procuradas nas redes sociais. Multiplicam-se os tutoriais no TikTok e no Instagram, mas o princípio mantém-se surpreendentemente simples.
É dessa ideia que parte Raquel Estevens, no mais recente episódio do Beauty Room by El Corte Inglés, no qual mostra como um pequeno conjunto de produtos – e, sobretudo, a escolha do blush certo – pode transformar a expressão do rosto sem lhe retirar naturalidade.
A fórmula resume-se a três produtos. A Skin Tint Base de Maquilhagem Giorgio Armani cria uma pele leve e uniforme, enquanto o Blush Em Creme Glow Play Cushiony M.A.C e o Blush Cherry Glaze Bar Dolce & Gabbana devolvem ao rosto a frescura que define esta tendência.
Como defende Raquel Estevens, “blush nunca é demais”. E percebe-se porquê. Aplicado nas maçãs do rosto, nas pálpebras e até nos lábios, torna-se o fio condutor de uma maquilhagem em que tudo parece pertencer ao mesmo universo cromático.
Mais do que maquilhagem, o resultado é uma versão mais luminosa e descansada do próprio rosto, como se o verão tivesse ficado na pele. É essa, afinal, a essência da Portuguese Girl Makeup.
Quer descobrir os produtos escolhidos por Raquel Estevens e todos os passos para recriar este look? Veja o tutorial completo no site do El Corte Inglés.