Maquilhagem com Raquel Estevens: o verão pode acabar, o glow fica!

Adoramos o glow do verão: efeito sunkissed, a luz nos pontos certos e aquela joie de vivre que parece ficar estampada no rosto. A tendência Post Summer Glow parte precisamente dessa vontade de preservar o melhor da maquilhagem de verão durante todo o ano.

A lógica é simples: em vez de esconder a pele, a maquilhagem procura potenciar aquilo que o verão faz naturalmente. Bronze, pontos de luz e tons quentes tornam-se as ferramentas para prolongar um aspeto saudável muito além do fim das férias.

É precisamente esta estética que Raquel Estevens recria no mais recente episódio do Beauty Room by El Corte Inglés, mostrando como o glow do verão pode ser prolongado através de uma seleção criteriosa de produtos.

Três produtos assumem o protagonismo. A Geleia Bronzeadora Sun-Kissed da Clinique recria o efeito sunkissed, enquanto o Iluminador Fluid Sheer da Armani devolve os pontos de luz característicos dos dias mais quentes. A maquilhadora destaca ainda a paleta de sombras The Essential Eyeshadow Quad da Estée Lauder, utilizada para fixar o Lápis de Olhos de Cor Intensa (bordeaux) Com Duração 10 Horas da Dolce & Gabbana.

A estes juntam-se outros produtos que completam o look: um bronzer para aquecer o rosto, um blush para devolver frescura, um pó translúcido para fixar a maquilhagem e um lip oil que garante um acabamento luminoso e confortável.

O verão acaba sempre. O glow, esse, pode muito bem ficar. A tendência Post Summer Glow é a prova de que a maquilhagem também serve para prolongar estados de espírito.

Quer descobrir os produtos escolhidos por Raquel Estevens e todos os passos para recriar este look? Veja o tutorial completo no site do El Corte Inglés.